МВД: с конца октября более 60 иностранцев лишены приобретенного гражданства РФ

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С 26 октября 2023 года по 10 января приобретенного российского гражданства были лишены 62 человека, совершивших серьезные преступления, таких как применение насилия в отношении представителя власти, изнасилование, незаконный оборот наркотиков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД РФ.

Ведомство устанавливает «всех натурализованных граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении», подчеркнули в МВД.

«Лица, в отношении которых принято решение о прекращении гражданства РФ, после отбытия наказания в местах лишения свободы будут удалены с территории России», — добавили в полиции.

Больше всего подобных решений вынесено Главным управлением (ГУ) МВД России по Московской области, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МВД России по Москве, Управлением МВД России по Владимирской области, ГУ МВД России по Челябинской области, Управлением МВД России по Оренбургской области, управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю, ГУ МВД России по Нижегородской области и УМВД России по Тверской области.

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