10 отелей региона вошли в топ-100 самых популярных гостиниц России

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10 отелей Калининградской области вошли в топ-100 самых популярных гостиниц России. Бронирования за 2023 год проанализировали эксперты «Яндекс Путешествий».

Сервис определил 10 регионов России, наиболее популярных среди туристов, и в каждом выбрал по 10 объектов размещения с наибольшим числом бронирований. В топ-10 по Калининградской области вошли Crown39, FOX, «Holiday Inn Калининград», Ibis, «Mercure Калининград», «Park House на Московской», «Европа», «Кайзерхоф», «Коперник» и RiverSide. При анализе бронирований учитывали только подтверждённые и оплаченные заказы без отмен с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Вместе с Калининградской областью в топ самых популярных регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Татарстан, Свердловская, Ярославская, Ростовская и Нижегородская области. Отели, попавшие в список, получат награду «ОтельYear 2023», сообщили в «Яндекс Путешествиях».

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