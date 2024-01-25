В областном минздраве заявили, что за год привлекли 130 врачей из других регионов и стран

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За 2023 год в Калининградскую область привлекли 130 врачей и 102 специалиста со средним медицинским образованием из других регионов России и стран. Об этом заявили в региональном министерстве здравоохранения. Комментарий ведомства опубликован на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

На вопрос одного из подписчиков о том, кто будет работать в строящихся больницах и стационарах, представители ведомства ответили: «Не переживайте, работать будет кому. Хотя действительно в регионе запланировано большое строительство объектов здравоохранения, в связи с чем ведется активная кадровая политика по привлечению в регион специалистов. Только в 2023 году в регион были привлечены 130 врачей и 102 специалиста со средним медицинским образованием из других регионов и стран».

В минздраве также заверили, что кадровый дефицит помогает устранить целевое обучение. Правительство региона оказывает студентам и ординаторам дополнительные меры поддержки в виде стипендий и «подъемных» при поступлении на работу, отметили в ведомстве. «Так, в 2023 году программу специалитета по медицинским специальностям завершили 32 наших целевика, из которых 22 продолжили обучение в целевой ординатуре на врачей узких специальностей, а 10 пришли на работу в первичное звено», — говорится в сообщении. В 2023 году на работу в учреждения здравоохранения устроились 55 врачей-выпускников целевой ординатуры, добавили в министерстве.

В июле 2023 года власти сообщали, что в Калининградской области значительно вырос дефицит медицинских работников в госучреждениях. Самая большая нехватка кадров наблюдалась среди реаниматологов и анестезиологов, акушеров-гинекологов и терапевтов. Как писал «Новый Калининград», с оттоком кадров столкнулась в частности Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. В сентябре 2023 из учреждения уволились шесть врачей.

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