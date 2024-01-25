Власти Калининграда сдают в аренду на пять лет причал в Рыбной деревне

Власти Калининграда решили разыграть на аукционе право на 5-летнюю аренду причала в Рыбной деревне. Соответствующая информация размещена на электронной площадке «РТС-тендер».

Речь идет о расположенном на Преголе в районе ул. Октябрьской причале № 6 протяженностью 46 м на территории Рыбной деревни, общая площадь которого составляет 128,4 кв. м, кадастровый номер 39:15:140201:62. Начальная цена торгов — 90 750 рублей. Шаг аукциона 4537,5 рублей. Рыночная стоимость арендной платы за данный объект с учетом НДС составит 1 миллион 89 тысяч рублей в год.

Заявки на участие принимаются до 14 февраля, через два дня после этого будут определены участники торгов, которые пройдут 19 февраля.