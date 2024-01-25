Власти Калининграда сдают в аренду на пять лет причал в Рыбной деревне

Власти Калининграда сдают в аренду на пять лет причал в Рыбной деревне
Фото пресс-службы администрации Калининграда
Все новости по теме: Город

Власти Калининграда решили разыграть на аукционе право на 5-летнюю аренду причала в Рыбной деревне. Соответствующая информация размещена на электронной площадке «РТС-тендер».

Речь идет о расположенном на Преголе в районе ул. Октябрьской причале № 6 протяженностью 46 м на территории Рыбной деревни, общая площадь которого составляет 128,4 кв. м, кадастровый номер 39:15:140201:62. Начальная цена торгов — 90 750 рублей. Шаг аукциона 4537,5 рублей. Рыночная стоимость арендной платы за данный объект с учетом НДС составит 1 миллион 89 тысяч рублей в год.

Заявки на участие принимаются до 14 февраля, через два дня после этого будут определены участники торгов, которые пройдут 19 февраля.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter