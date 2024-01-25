Госдума приняла закон, запрещающий увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

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Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, который запрещает увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет. Об этом пишет «Коммерсант» в четверг, 25 января.

Внесение изменений в Трудовой кодекс инициировала группа сенаторов и депутатов от ЛДПР в августе 2023 года. Правительство поддержало инициативу. Дети в основном получают основное общее образование к 16 годам, поэтому воспитывающие их лица нуждаются в дополнительной защите со стороны государства, объяснили авторы законопроекта.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, увольнение матери, которая одна растит ребенка до 16 лет, «может оставить семью без средств к существованию». Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предлагала увеличить возраст детей, до достижения которого родитель не может быть уволен, ещё больше.

По действующему законодательству нельзя увольнять родителей-одиночек с детьми до 14 лет.

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