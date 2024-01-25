Путин: элементы немецкой культуры в Калининградской области мы стараемся сберечь

Путин: элементы немецкой культуры в Калининградской области мы стараемся сберечь
Фото: kremlin.ru
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Власти тщательно изучают и стараются сберечь «элементы немецкой культуры» в Калининградской области. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами БФУ им. Канта в четверг, 25 января.

«Мы ко всему бережно относимся. И вот то, что здесь элементы немецкой культуры, мы тщательно и внимательно всё изучаем и стараемся сберечь. Даже в 2005 году, по-моему, мы назвали ваш университет именем Канта не случайно. Тоже для того, чтобы подчеркнуть те исторические, культурные связи, которые связывают нас в данном случае с Германией», — заверил Путин.

Президент заявил, что идея назвать университет именем Иммануила Канта принадлежит лично ему. «Мы здесь были с бывшим канцлером ФРГ господином Шрёдером и тогда вот с ним договорились об этом», — добавил Путин.

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