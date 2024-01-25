Путин поддержал идею ввести субсидированные авиабилеты для всех жителей Калининградской области

Путин поддержал идею ввести субсидированные авиабилеты для всех жителей Калининградской области
Владимир Путин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

Президент Владимир Путин поддержал идею региональных властей ввести льготные авиабилеты для всех жителей Калининградской области. Об этом он заявил, отвечая на вопрос одной из студенток, в четверг, 25 января, во время визита в Калининград.

«Губернатор предлагает сделать эту субсидию не для всех желающих приехать в Калининград и уехать из Калининграда, а только для постоянно проживающих здесь граждан, — сообщил президент. — В том числе и студентов. Тогда эти 450 миллионов [рублей] не будут заканчиваться в течение четырех месяцев, и гораздо большее количество людей, которые здесь проживают, смогут этим воспользоваться».

Подобная мера, по словам Путина, отразится на других жителях России, так как льготы на авиабилеты в Калининград будут сняты со всех категорий, кроме жителей региона.

«Сегодня на совещании мы это рассмотрим. Это один из вариантов решения проблемы. Нам же нужно прежде всего обеспечить проезд на большую землю и назад тех, кто здесь проживает», — добавил он.

Путин также отметил, что такая мера, скорее всего, отразится на туристическом потоке, который «чуть-чуть сократится».

Отметим, что в октябре прошлого года вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов сообщал, что власти региона попросили федеральный центр распространить льготные авиаперевозки на калининградском направлении на всех жителей области. Чиновник указывал, что параметры субсидирования на 2024 год тогда были неизвестны.

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