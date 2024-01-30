Субсидирование авиабилетов для калининградцев хотят ввести в 2024 году

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Субсидирование авиабилеты для всех жителей Калининградской области хотят ввести уже в 2024 году, сообщил губернатор региона Антон Алиханов в интервью ГТРК «Калининград».

Сейчас билеты по программе субсидирования авиаперевозок в Калининградскую область могут приобрести льготные категории россиян вне зависимости от места проживания. Антон Алиханов отметил, что выделяемых на средств регулярно не хватало, и билеты заканчивались через три-четыре месяца после начала года.

«Мы попросили, чтобы эти деньги и субсидированные билеты (а это 450 миллионов [рублей], даже чуть больше ежегодно) делили не на 146 миллионов человек, пусть и вот по этим [льготным] категориям, а на всех, но калининградцев, без вот этих категорий. Я думаю, что это очень хорошее решение», — сказал губернатор.

По его словам, эта проблема обсуждалась на закрытой части совещания по социально-экономическому развитию региона во время визита президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область 25 января. «Президент сказал, что нужно сделать это быстро, потому что продажи [субсидированных авиабилетов] уже начались, они уже идут. И с учетом того, как быстро их раскупают, нужно быстро откорректировать эти правила, чтобы этот год, скажем так, не пропустить», — отметил Антон Алиханов.

На сегодняшний день программа субсидирования авиаперевозок в Калининградскую область действует для россиян до 23 лет, старше 55 лет (женщины), старше 60 лет (мужчины), а также для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, сопровождающих инвалидов первой группы или ребенка-инвалида и многодетных семей. По данным властей, в 2023 году деньги на субсидирование перелетов в Калининград закончились уже в апреле.

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