Путин рассказал, что кампус БФУ должен быть доступен не только студентам

Путин рассказал, что кампус БФУ должен быть доступен не только студентам
Будущий кампус. Эскиз предоставлен пресс-службой Единого заказчика в сфере строительства
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Строящийся кампус Балтийского федерального университета, как предполагается, будет доступен и другим жителям Калининграда, не только студентам. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи в БФУ в четверг, 25 января.

«Это будет достаточно большой кампус. Он будет вписан в городскую среду, — это же практически в центре, — и архитектурно, и инфраструктурно. Предполагается, что он будет посещаться не только студентами вашего университета. Это интересная, сложная среда, где и учиться можно, и встречаться с кем-то, и получать дополнительные знания, и жить», — отметил Путин.

По его словам, сейчас в регионах строится 8 таким кампусов, «на первом этапе, по-моему, финансирование где-то под 300 миллионов выделено, уже работа идет, и регионы выделяют», сказал президент РФ.

Ранее стало известно, что в трехлетнем бюджете Калининградской области на оснащение оборудованием кампуса федерального университета решено выделить один миллиард рублей. В целом строительство кампуса оценивается в 18 млрд рублей. 

Кампус строится на участке площадью 29 га в районе главного корпуса университета на ул. Невского. Там хотят разместить несколько учебных корпусов БФУ, общежития, конференц-зал, коммерческую улицу с кафе, магазинами и банками, торговый центр, сервисные предприятия и парковку на 800 мест.

По словам ректора университета Александра Федорова, техническая готовность всего кампуса в декабре прошлого года составляла 12%.

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