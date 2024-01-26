Алиханов: в 2023 году количество абортов в регионе снизилось на 8%

Количество абортов в Калининградской области в 2023 году снизилось на 8%. Об этом сообщил Антон Алиханов во время встречи с президентом Владимиром Путиным, слова губернатора цитирует ТАСС.



Алиханов связывает уменьшение числа абортов с внедрением новой единой службы репродуктивного здоровья, специалисты которой оказывают комплексную помощь женщинам, планирующим прерывание беременности.

«Мы сделали единую службу репродуктивного здоровья. Теперь помимо психологической и медицинской консультации, которую мы всем женщинам, которые хотят прервать беременность, оказываем, мы делаем еще и специальные социальные консультации, мы комплексно рассматриваем жизненную ситуацию», — сообщил Алиханов.

Новая система была внедрена в 2023 году, после ее появления количество отказов от абортов возросло с 15% до 23,3%. «Очень существенный прирост видим, будем работу продолжать, может быть, нащупаем еще какие-то дополнительные вещи, которые помогут нам», — объяснил губернатор.

Напомним, в конце прошлого года частные клиники Калининграда стали отказываться от проведения хирургических и медикаментозных абортов, хотя ранее они предоставляли эту услугу. Некоторые медицинские организации ссылались на отсутствие соответствующей лицензии, другие говорили о «запрете на проведение абортов» (каком именно, их сотрудники уточнить не смогли).

Впрочем, власти региона отрицают наличие какого-либо запрета на проведение абортов в частных клиниках.