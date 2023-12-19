Запретная услуга: частные клиники Калининграда отказываются делать аборты

Частные клиники Калининградской области отказываются от проведения абортов, выяснил «Новый Калининград». Семь медицинских организаций, где до недавнего времени проводили процедуры по прерыванию беременности, отказываются записывать пациенток на операцию.

Во время телефонного разговора две клиники сослались на отсутствие соответствующей лицензии, остальные пять — на «запрет на проведение абортов» (какой именно, уточнить не смогли). По словам сотрудников медорганизаций, аборты убрали из списка услуг две-четыре недели назад. Записать пациентку (на медикаментозный аборт) согласилась только одна частная клиника из восьми опрошенных.

Получить оперативный комментарий регионального министерства здравоохранения «Новому Калининграду» не удалось. В пресс-службе правительства области заявили, что минздрав не может наложить подобный запрет. «Если у частного медучреждения есть лицензия на такого рода услуги, то решение об оказании или неоказании услуги принимает исключительно частная медицинская организация», — утверждает руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.

Напомним, 1 декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал региональный закон о запрете склонения к абортам. Местные активистки планировали провести митинг 16 декабря, однако за несколько дней до мероприятия городские власти отозвали его согласование. В итоге у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира прошел сбор подписей за отмену нового закона.

Черный ящик: в Калининграде провели сбор подписей против закона об абортах

Инициатор регионального закона о запрете склонения к абортам, уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко уверяет, что полном запрете абортов речь не идет. «Это не запрет женщине делать или не делать аборт, в любом случае она самостоятельно принимает решение, но мы бы хотели, чтобы вокруг нее было чистое информационное поле в этот момент, — заявила детский омбудсмен в разговоре с „Новым Калининградом“. — И обязательно доабортное консультирование как в медицинской организации, так и в социальной — это вторая ступень доабортного консультирования, когда психолог в социальном учреждении рассказывает женщине о том, какие меры поддержки она может получать. Не только материальные, но и, например, психологическое сопровождение. И не только в период беременности, но и в первый год жизни ребенка. Важно, чтобы женщина обладала полной информацией и уже самостоятельно принимала решение без негативного влияния со стороны». Ранее патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете «склонения к аборту». По словам главы РПЦ, это необходимо сделать из-за того, что врачи «иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, склоняют женщину сделать аборт». На региональном уровне закон о запрете склонения к аборту также приняли в Мордовии, Тверской и Новгородской областях. В Крыму, Курской области, Татарстане, Липецкой области частные клиники полностью или частично отказались от услуг по прерыванию беременности. Как пишет «Коммерсант», зачастую это происходит после бесед с региональными чиновниками, которые настоятельно предлагают руководителям клиник «внести вклад в улучшение демографической ситуации в стране».

13 декабря законопроект о запрете абортов в частных клиниках был внесен в Госдуму через заксобрание Нижегородской области, однако позже Комитет нижней палаты парламента по охране здоровья выступил против запрета на проведение абортов в частных клиниках. Депутаты считают, что необходимо сохранить право выбора врача и медорганизации для искусственного прерывания беременности.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря предложил решать вопрос абортов через традиционные ценности. «Почему говорят о какой-то вакханалии запретов? Их же нет, — заявил он. — Что касается всяких запретов, то в этой связи я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело: к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и жертв от этих отравлений. В этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно».