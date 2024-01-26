В Балтийске разработали проект ремонта «Поля чудес»

Власти Балтийска разработали проект ремонта центральной площади города, но пока не могут реализовать его из-за собственников расположенных там торговых павильонов. Об этом сообщил представитель Балтийского округа в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».

«Чтобы капитально отремонтировать центральную площадь, в народе „Поле чудес“, уже разработали проект. К сожалению, пока ещё решаем вопрос с собственниками торговых помещений, расположенных там. Сейчас пытаемся договориться с предпринимателями, чтобы выкупить их павильоны в собственность муниципалитета. Параллельно актуализируем смету», — сообщил представитель муниципалитета.

Ранее глава администрации Балтийска Сергей Мельников обещал расчистить «Поле чудес» от коммерческих павильонов и провести реконструкцию площади к 2024 году.