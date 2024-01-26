«Российские железные дороги» увеличивают число рейсов в сообщении с Калининградом

«Российские железные дороги» сообщили об увеличении в апреле количества рейсов в сообщении с Калининградом. Об этом сообщил холдинг в своем официальном Telegram-канале, пишет ТАСС.

Пассажирский поезд № 148/147 Калининград — Москва с 25 апреля будет курсировать ежедневно вместо трех раз в неделю«, — уточнили в РЖД, отметив, что в составе поезда плацкартные и купейные вагоны с кондиционерами, биотуалетами и специализированными местами для проезда маломобильных пассажиров и их сопровождающих.

Как напомнили в компании, на калининградском направлении также курсируют три регулярных круглогодичных поезда: № 29/30 «Янтарь» Москва — Калининград (ежедневно), № 79/80 Санкт-Петербург — Калининград (четыре раза в неделю) и № 359/360 Адлер — Калининград (через день, а с 21 мая по 30 сентября — ежедневно).