Субсидирование пассажирских авиаперевозок в Калининград подняли на 25%. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, которое провел президент Владимир Путин.
«В 2023 году за счёт действия указанных программ на перевозки в направлении Калининграда было направлено 580 миллионов рублей. В текущем году объём субсидирования составит 725 миллионов рублей, что на 25 процентов выше уровня прошлого года, — заявил Савельев. — Отмечу увеличение количества субсидируемых маршрутов сообщения с Калининградом с 15 в прошлом году до 19 в текущем году. Суммарно в 2024 году по калининградским направлениям планируется перевозка по субсидируемым маршрутам более 210 тысяч пассажиров, это в рамках постановлений Правительства, о которых я сказал».
Министр отметил, что величина тарифа в одну сторону составляет 6400 рублей, а в обе стороны — 10 650 рублей, и в 2023 году такими перевозками воспользовались более 695 тысяч пассажиров.
«Суммарно, если учесть федеральные программы субсидирования и „плоские“ тарифы, то мы перевезли по льготной перевозке 901,5 тысячи пассажиров. И в 2024 году мы ожидаем, что по „плоским“ тарифам группой „Аэрофлот“ перевезём более 711 тысяч пассажиров. С учётом Вашего поручения мы сейчас с „Аэрофлотом“ рассмотрим новую вводную по поводу именно жителей Калининграда, для того чтобы растянуть», — добавил Савельев.
При этом министр не стал говорить, что субсидия будет распространяться только на жителей Калининграда.
«По нашему прогнозу, в текущем году мы уже 921 тысячу пассажиров перевезём по льготным условиям перевозки между Калининградом и городами России. Мне кажется, цифра очень большая», — заключил Савельев.
Еще до совещания Владимир Путин поддержал идею региональных властей ввести льготные авиабилеты для всех жителей Калининградской области.Ранее вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов сообщал, что власти региона попросили федеральный центр распространить льготные авиаперевозки на калининградском направлении на всех жителей области. Чиновник указывал, что параметры субсидирования на 2024 год тогда были неизвестны.