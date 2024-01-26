Субсидирование пассажирских авиаперевозок в Калининград подняли на 25%. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, которое провел президент Владимир Путин.



«В 2023 году за счёт действия указанных программ на перевозки в направлении Калининграда было направлено 580 миллионов рублей. В текущем году объём субсидирования составит 725 миллионов рублей, что на 25 процентов выше уровня прошлого года, — заявил Савельев. — Отмечу увеличение количества субсидируемых маршрутов сообщения с Калининградом с 15 в прошлом году до 19 в текущем году. Суммарно в 2024 году по калининградским направлениям планируется перевозка по субсидируемым маршрутам более 210 тысяч пассажиров, это в рамках постановлений Правительства, о которых я сказал».

Министр отметил, что величина тарифа в одну сторону составляет 6400 рублей, а в обе стороны — 10 650 рублей, и в 2023 году такими перевозками воспользовались более 695 тысяч пассажиров.

«Суммарно, если учесть федеральные программы субсидирования и „плоские“ тарифы, то мы перевезли по льготной перевозке 901,5 тысячи пассажиров. И в 2024 году мы ожидаем, что по „плоским“ тарифам группой „Аэрофлот“ перевезём более 711 тысяч пассажиров. С учётом Вашего поручения мы сейчас с „Аэрофлотом“ рассмотрим новую вводную по поводу именно жителей Калининграда, для того чтобы растянуть», — добавил Савельев.

При этом министр не стал говорить, что субсидия будет распространяться только на жителей Калининграда.

«По нашему прогнозу, в текущем году мы уже 921 тысячу пассажиров перевезём по льготным условиям перевозки между Калининградом и городами России. Мне кажется, цифра очень большая», — заключил Савельев.

Еще до совещания Владимир Путин поддержал идею региональных властей ввести льготные авиабилеты для всех жителей Калининградской области.