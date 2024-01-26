МВД предложило лишать прав водителей, скрывающих номера от камер

МВД предлагает ужесточить санкции в отношении водителей, которые пытаются скрыть номерные знаки от камер, чтобы не платить штрафы или бесплатно пользоваться платными трассами. Их намерены лишать водительских прав. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Федеральный портал проектов нормативных правовых актов.



Проект поправок к ст. 12.2 КоАП предусматривает лишение водителей прав на срок 1–1,5 года с конфискацией «устройств» за управление автомобилем с «видоизмененными» номерами или устройствами, позволяющими скрыть их от камер. Речь идет о так называемых рамках-перевёртышах: в момент проезда под камерой нажатием кнопки из салона госрегзнак переворачивается или прячется. Также предлагается ввести безальтернативное лишение прав на срок до полутора лет за повторную езду без номеров в течение года.

В пояснительной записке МВД сообщает, что санкция не пересматривалась в течение 16 лет, а число выявленных по данному составу правонарушений в последние годы было стабильно высоким.

В действующей редакции КоАП закреплён штраф в размере 500 рублей за нечитаемые грязные номера, 5000 — за управление авто без номеров, с «видоизмененными» номерами или устройствами, позволяющими скрыть их от камер (за это также предусмотрена санкция в виде лишения прав на срок до трёх месяцев).