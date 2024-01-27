В Калининградской области ищут 11-летнего мальчика, пропавшего три дня назад

В Калининградской области ищут 11-летнего Кирилла Беликова, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.

По данным полиции, 24 января он ушел из дома на ул. Фабричной в Гурьевске. С тех пор его местонахождение неизвестно. «Приметы: на вид 12-13 лет, рост около 140 см, среднего телосложения, европейский тип лица, глаза карие, волосы прямые темно-русого цвета, не четко поставленная речь (плохо выговаривает некоторое буквы)», — отметили в УМВД.

На Кирилле Беликове была дутая куртка с камуфляжным принтом, серые джинсы, темные кроссовки с оранжевой полоской, черная шапка с металлической заклепкой сзади.

В полиции отметили, что ранее мальчик уже уходил из дома. Если у вас есть информация о местонахождении Кирилла Беликова, сообщите об этом в ОМВД России по Гурьевскому району по телефону: 8 (40151) 3-07-69.



