В школах Вильнюса хотят отменить русский в качестве второго иностранного

Мэрия Вильнюса намерена с сентября отменить русский язык в качестве второго иностранного в школах. Его хотят заменить языками стран-членов Евросоюза, сообщает РБК со ссылкой на вице-мэра города Арунаса Шилериса.

«С сентября мы больше не будем предлагать шестиклассникам выбирать русский язык в качестве второго иностранного. Муниципалитет создаст условия для тех, кто уже изучает русский язык как иностранный, чтобы сменить его на один из языков Европейского союза», — приводит слова Шилериса РБК со ссылкой на гостелерадио LRT.

По словам вице-мэра литовской столицы, мэрия поставила перед собой задачу повысить популярность языков стран-членов ЕС. На эти изменения направляют 1 млн евро. Также Арунас Шилерис отметил, что руководство города обсуждает с представителями иностранных посольств возможность преподавательских обменов.

Согласно данным LRT, сейчас в Литве около 70% учеников выбирают изучение русского языка в качестве второго иностранного.