«Храброво» надеется провести реконструкцию рулежной дорожки в 2026-2027 годах

Руководство «Храброво» рассчитывает провести модернизацию магистральной рулежной дорожки (МРД) в 2026-2027 годах. Во время работ ее длину планируется увеличить на 2 км, сообщил «Интерфаксу» генеральный директор аэропорта Александр Корытный.

«Информация о том, что Минтранс РФ планирует привлечь 5,5 млрд рублей на развитие аэродрома в „Храброво“ из бюджета 2025 года, нас серьезно обрадовала. Нам хорошо понятно, что при дальнейшем росте пассажиропотока, на что и мы и региональные власти очень рассчитываем, аэродрому необходимо увеличение длины МРД. Речь идет о том, что она должна увеличиться примерно на 2 км», — пояснил Корытный.

Он отметил, что проекта модернизации рулежной дорожки пока нет. Если федеральные власти предусмотрят финансирование в 2025 году, то проектные работы могут быть завершены в 2026 году, а строительные можно будет начать в 2027-м.

«Длительность работ по модернизации МРД оценивать сегодня трудно. Понятно, что ее конструктив будет таким же, как и взлетно-посадочной полосы (ВПП), которая у нас рассчитана на прием самых тяжелых самолетов, — отметил директор „Храброво“. — Ясно и то, что вести работы должна будет надежная компания, и не повторится история прошлых лет, когда модернизация ВПП затянулась надолго из-за смены нерадивого подрядчика».

По словам Александра Корытного, перед модернизацией рулежной дорожки проведут реконструкцию аэровокзала «Храброво», в ходе которой его площадь должна будет увеличиться на 10 тысяч квадратных метров. Проект планируют подготовить в 2024 году, начать работы — в 2025-м.

«Сейчас наши технические возможности МРД и ВВП позволяют выполнять 16 операции в час. При удлинении МРД этот показатель составит 23 операции, что серьезно отразится на показателях работы аэропорта. Это позволит „Храброво“ обслуживать в год порядка 6,5-7 миллионов пассажиров. На сегодня мощности аэропорта способны принимать до 5 миллионов человек», — считает директор калининградского аэропорта.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что ведомство планирует найти 5,5 млрд рублей на строительство магистральной рулежной дорожки в «Храброво».