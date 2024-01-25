Минтранс РФ пообещал 5,5 млрд рублей на модернизацию аэропорта «Храброво»

Министерство транспорта РФ планирует найти 5,5 млрд рублей на реконструкцию аэропорта «Храброво» в Калининградской области, сообщил 25 января глава ведомства Виталий Савельев на совещании по социально-экономическим вопросам развития региона с участием президента РФ Владимира Путина.

«По вопросу реконструкции аэропорта „Храброво“ в Калининграде: мы полностью поддерживаем решение региона. В настоящее время пропускная способность аэродрома составляет 16 взлетно-посадочных операций в час, но мы видим, когда высокий сезон <...>, в пиковый период количество взлетно-посадочных операций увеличивается до 32 в час. Конечно, это требует развития инфраструктуры, и при формировании следующего бюджета на 2025-й и плановый период 2026-2027 годы <...> Минтрансом будет рассмотрено необходимое финансирование на строительство магистральной рулежной дорожки, там всего 5,5 млрд рублей, мы попытаемся изыскать эти средства в полном объеме исходя из возможностей федерального бюджета», — цитирует Савельева «Интерфакс».

Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил, что вопрос о расширении пропускной способности «Храброво» будет рассмотрен. «Действительно, потребность в увеличении пропускной способности с 16 до 32 взлетно-посадочных операций [в час] — заявка есть, я думаю, что мы ее рассмотрим в рамках дальнейшей программы развития аэропортов», — пояснил он.

В 2024 году руководство «Храброво» прогнозирует увеличение пассажиропотока до 4,5 млн человек. В прошлом году эта цифра составила 4,3 млн.