Эксперт: уровень воды в калининградских реках далек от рекордного

В реках Калининградской области поднимается уровень воды, из-за чего фиксируется подтопление некоторых домохозяйств и общественных территорий. Однако нагон воды, вызванный активным таянием снега, далек от рекордного. Об этом «Новому Калининграду» сообщил администратор паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» Даниил Урсакий.



«В связи с активным таянием снежного покрова, выпадением значительного количества осадков и разрушением ледяного покрова (ледоход) на этой неделе на реках региона наблюдается повышение уровня воды, — пояснил Урсакий. — На реке Преголя за последнюю неделю уровень повысился до 200 см на гидропосте Черняховска, до 100 см на гидропосте Гвардейска и до 30 см в районе Полесска. Самый существенный рост уровня воды наблюдается не реке Неман — в районе Советска уровень воды поднялся на 300 см (3 метра), местами наблюдаются подтопления береговой линии».

По словам Урсакия, ничего критичного сейчас не наблюдается, и «топит в основном СНТ в низменностях у болот, озер и мелких речушек, на которых нет гидропостов».

«До рекордных значений однозначно далеко, — поясняет эксперт. — Рекорд в Гвардейске, к примеру, выше на 300 см, то есть примерно на 3 метра. В Советске он ещё выше: 2081 см при текущей отметке в 650 см».

В начале следующей недели, по словам Даниила Урсакия, за счет отсутствия существенных осадков и штормового нагона воды в русла рек, ситуация начнётся улучшаться и уровень воды пойдёт на спад.