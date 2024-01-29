В России за три года стало вдвое меньше дешёвых лекарств

Количество лекарств стоимостью до 100 рублей за три года снизилось в России практически вдвое. В 2020 году ассортимент недорогих препаратов насчитывал 8,8 тыс. позиций, в 2022 году — 5,7 тыс., в 2023 — 4,6. За год количество доступных лекарств уменьшилось на 24%, пишет РБК.



В целом ассортимент лекарств в аптеках сократился за год на 11% — до 19,4 тыс. торговых позиций. Ассортимент препаратов стоимостью от 100 до 500 рублей стал меньше на 5,5%, от 500 до 1000 рублей — на 2,8%. Количество позиций лекарств стоимостью более 1000 рублей сократилось на 17,2%.

Наибольшим спросом у потребителей пользуются препараты стоимостью от 100 до 500 рублей. В 2023 году их доля в аптечных продажах составила 48,2%. Эта же категория приносит аптекам больше всего выручки — 35,7%. На долю самых дешевых лекарств приходится 5,3% продаж в денежном выражении. Их предпочитают 32,5% покупателей.

Сокращение числа доступных препаратов эксперты связывают с перенасыщением рынка и переходом потребителей на более дорогие лекарства. Ещё один фактор — сдерживание цен. Более трети всех наименований лекарств находится в перечне жизненно важных препаратов, стоимость которых регулирует государство. Их цены рассчитываются по специальной формуле, которая не менялась больше десяти лет, при этом себестоимость производства за это время значительно возросла. Для производителей выпуск многих лекарств даже при наличии спроса на них становится нерентабельным. Тенденция сокращения ассортимента дешёвых препаратов будет актуальна ещё в течение нескольких лет, считают эксперты.