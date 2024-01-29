Суд в Москве заочно арестовал четырех участников ФБК*

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Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех сотрудников ФБК* («Фонд борьбы с коррупцией*» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ; ликвидированный иноагент) — Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову (все признаны иноагентами в РФ). Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ», — заявили в суде.

Мария Певчих обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), пп. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 (распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ), ч. 2 ст. 214 (вандализм) УК РФ. Дмитрий Низовцев и Кира Ярмыш обвиняются в организации экстремистского сообщества и распространении фейков об армии РФ. Анна Бирюкова обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 282.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

*Фонд борьбы с коррупцией* включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России


* Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); — Организация внесена Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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