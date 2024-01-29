Зоозащитники: спасенная трехногая косуля исчерпала свои шансы (фото)

Трехногому самцу косули, о помощи в спасении которого накануне сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, скорее всего, не удастся выжить. Об этом «Новому Калининграду» сообщила руководительница центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.



«У него случилось цереброваскулярное событие (сосудистое заболевание головного мозга — прим. „Нового Калининграда“), видимо на фоне того, что в заборы они не попадают шагом, — пояснила Садовская. — Был удар, возможно, травма шеи. Сейчас почти в бессознательном состоянии. До этого были характерные судороги целые сутки. Боюсь, что свои шансы он исчерпал. Он каким-то образом выжил, потеряв ногу, так как рана несвежая. А забор его добил».

Садовская пояснила, что при подобных травмах осложнения наступают не сразу.

«Здесь накрыло через сутки, — продолжила зоозащитница. — Это особенно печально, учитывая, что случай выживания после потери конечности уникальный во многом».

Ногу косуля потеряла некоторое время назад, у рана успела частично зажить. При этом животное потеряло в весе от недоедания.