Аэропорт «Храброво» анонсировал дополнительные рейсы в Москву в феврале и марте

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Авиакомпания «Россия» выполнит дополнительные рейсы с 22 по 25 февраля и с 7 по 10 марта по маршрутам Москва — Калининград (туда-обратно). Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Храброво».

Из Калининграда:

SU/FV6312 — вылет 24 февраля и 9 марта в 10:45, прилет в 13:25.

SU/FV6312 — вылет 22, 23, 25 февраля и 7, 8, 10 марта в 11:50, прилет в 14:30.

Из Москвы:

SU/6311 — вылет 24 февраля и 9 марта в 6:55, прилет в 9:45.

SU/FV6311 — вылет 22, 23, 25 февраля и 7, 8, 10 марта в 8:05, прилет в 10:50.

Рейсы будут выполняться на «Боинге 737-900» увеличенной пассажировместимости — 215 человек в классе «эконом».

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