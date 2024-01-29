В Мамоново у матери изъяли троих детей, проживавших в условиях антисанитарии (фото)

В Мамоново полицейские привлекли к ответственности местную жительницу, которая не занимались воспитанием своих детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что трое детей, проживающие в Мамоново, находятся в социально опасном положении. На момент прибытия сотрудников отделения по делам несовершеннолетних квартира была захламлена, в ней не было приготовленной еды и продуктов питания. В ходе проверки полицейские выяснили, что 43-летняя мать вновь злоупотребляет спиртными напитками. Ранее женщина уже попадала в поле зрения правоохранителей.

Сотрудники полиции изъяли детей 4,10 и 15 лет и поместили их в специализированные учреждения. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении женщины составлен административный материал по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В настоящее время женщина принимает меры к исправлению ситуации в семье.