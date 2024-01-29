Проезд в купе подорожал в Калининградской области почти на 18%

Стоимость проезда в купейном вагоне нефирменного поезда за месяц увеличилась в Калининградской области на 17,98%. В декабре он обходился в 453 рубля за 100 км пути и занял первую строчку рейтинга подорожавших услуг и тарифов. Данные проанализировал Калининградстат.



Почти на 12% подорожало в декабре проживание в гостинице категории 4-5*, разместившееся на второй строчке рейтинга. Цена услуги составила порядка 4000 рублей в сутки. Третье место занимают поездки в Объединённые Арабские Эмираты, подорожавшие на 11,65%. На четвёртом — проезд в купейном вагоне фирменного поезда (+ 9,33%). Замыкает пятёрку плата за пользование потребительским кредитом (+ 6,08%).

За год больше всего подорожали поездки в ОАЭ (+ 117,64%). На второй позиции — наём жилых помещений в государственном и муниципальном фондах, выросший в цене на 102,30%. На третьем месте — поездки в Египет (+ 44,64%), на четвёртом — в Беларусь (+ 43,22%). Замыкает пятёрку пересылка простой посылки массой 1-2 кг внутри России (+ 40,44%).

В декабре по сравнению с ноябрём было зафиксировано наиболее значительное снижение цен на поездки на Черноморское побережье России и в Крым (- 22,69%). На второй позиции — путешествие в Беларусь (- 15,46%). Посещение стран Закавказья снизилось в цене на 13,32%. Перелёт в экономическом классе самолёта стал дешевле на 12,16%, проезд в плацкартном вагоне фирменного поезда — на 9,48%.

За год больше всего снизилась цена на полис КАСКО, подешевевший на 15,47%. На втором месте — годовая стоимость полиса ОСАГО (- 8,74%), на третьем — работы по облицовке кафельной плиткой (- 2,67%), на четвёртом — проживание в хостеле (- 1,91%). Услуги организатора торжеств заняли пятую позицию (- 1,72%).