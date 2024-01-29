В четырнадцати школах области приостановлены занятия в 55 классах из-за ОРВИ

В Калининградской области отмечается рост заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора на основании мониторинга эпидситуации.

Как уточнили в ведомстве, на прошлой неделе 7781 человек обратились за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций. Это на 17% больше, чем неделей ранее (по Калининграду — на 9%). Наибольший прирост числа заболевших отмечен среди детей. Грипп лабораторно подтвержден у 165 заболевших, только девять из них ранее были привиты против гриппа. Коронавирусная инфекция выявлена у 223 человек, в том числе у 24 детей до 18 лет. Интенсивный показатель составил 21,8 на 100 тысяч населения, что на 4,8% больше предыдущей недели. У 162 калининградцев выявлена внебольничная пневмония, в том числе у 64 детей.

С целью ограничения распространения инфекции временно приостановлены занятия в 55 классах 14 школ и трех группах трех дошкольных учреждений. В детских садах и школах управлением Роспотребнадзора организовано проведение противоэпидемических мероприятий.