На дороге от Мамоновского шоссе до Голубево на год вводят одностороннее движение

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В связи с капитальным ремонтом на дороге от Мамоновского шоссе до поселка Голубево на год вводится одностороннее движение. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ограничение движения будет действовать с 7 февраля 2024 года до 7 февраля 2025 года. Из-за ремонта дороги изменятся маршруты рейсовых автобусов № 143 и № 147, отметили в министерстве развития инфраструктуры.

По словам главы ведомства Евгении Кукушкиной, чиновники рассматривали «все варианты» организации движения на время выполнения работ. «Например, строительство новой объездной дороги существенно увеличит стоимость, а также надолго отодвинет сроки ремонта дороги от шоссе до Голубево», — пояснила она. В результате власти решили организовать объезд. Министр призвала жителей региона «запастись терпением».

Ремонт запланирован на участке протяженностью 5,8 км. Как сообщали ранее в областном правительстве, в рамках этих работ запланированы перенос коммуникаций и замена водопропускных труб. Кроме того, планируется обустроить тротуары с освещением и велодорожку. Подрядчику также предстоит заменить автопавильоны на остановках на новые, сделать заездные карманы и площадки для высадки пассажиров.

Изображения — с сайта Министерства развития инфраструктуры Калининградской области

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