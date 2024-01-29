На дороге от Мамоновского шоссе до Голубево на год вводят одностороннее движение

В связи с капитальным ремонтом на дороге от Мамоновского шоссе до поселка Голубево на год вводится одностороннее движение. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ограничение движения будет действовать с 7 февраля 2024 года до 7 февраля 2025 года. Из-за ремонта дороги изменятся маршруты рейсовых автобусов № 143 и № 147, отметили в министерстве развития инфраструктуры.

По словам главы ведомства Евгении Кукушкиной, чиновники рассматривали «все варианты» организации движения на время выполнения работ. «Например, строительство новой объездной дороги существенно увеличит стоимость, а также надолго отодвинет сроки ремонта дороги от шоссе до Голубево», — пояснила она. В результате власти решили организовать объезд. Министр призвала жителей региона «запастись терпением».