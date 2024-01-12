Власти сообщили, когда начнется капремонт дороги до поселка Голубево

До поселка и станции Голубево капитально отремонтируют почти 6 км дороги от Мамоновской трассы. Как сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры, помимо ремонта самой дороги, с переносом коммуникаций и заменой водопропускных труб, планируется сделать тротуары с освещением и велодорожку. Кроме того, подрядчику нужно будет заменить автопавильоны на остановках на новые, сделать заездные карманы и площадки для посадки/высадки пассажиров.



Подрядчик на этот участок дороги был выбран еще 11 декабря, а к работам он приступит весной. Согласно порталу Госзакупок, подряд без снижения первоначальной цены (724 001 063 рублей) выиграла компания «Балтдормостстрой», которая также занимается реконструкцией километрового участка Аллеи Смелых.

«Протяженность ремонта — 5,8 км, — добавили в пресс-службе министерства. — Завершение капитального ремонта — в октябре 2025 года».

Улучшить транспортную доступность микрорайона Новое Голубево обещала в конце ноября прошлого года министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.