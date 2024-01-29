В Калининграде экс-инспектор таможни получила 9 лет колонии за взятки

Суд вынес приговор 52-летней калининградке, которая, работая таможенным инспектором, получала взятки за проведение в ускоренном порядке проверок по декларациям на товары. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в период с июля 2019 года по октябрь 2020-го подсудимая с подельницей (осуждена в мае 2022 года), являясь таможенными инспекторами отдела таможенного оформления и таможенного контроля, получали взятки за ускорение проверок по электронным декларациям на товары, а также за принятие в кратчайшие сроки решений о выпуске этих товаров. Общая сумма взяток составила 669 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая указала, что вину не признает в полном объеме, отрицала свою причастность к преступлениям. Суд квалифицировал её действия по пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (3 эпизода), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (4 эпизода) — получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение организованной группой и в крупном размере действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал особо активную роль в совершении преступлений.

Приговором Московского районного суда 52-летней женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет в исправительной колонии общего режима с запретом в течение 5 лет занимать определённые должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представительной власти и организационно-распорядительных полномочий. Приговор не вступил в законную силу.