За год средний размер автокредита калининградцев вырос на 19%

За год средний размер автокредита в Калининградской области увеличился на 19%, сообщает деловой портал Rugrad со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, объединяющее информацию от 3000 российских кредиторов.

В декабре 2023 года средний размер автокредита калининградцев достиг 1,46 млн руб. при среднем показателе по России в 1,51 млн руб. Регион опередил Красноярский край (1,4 млн руб.), Пермский край (1,37 млн руб.), Омскую область (1,37 млн руб.) и практически с аналогичными показателями по автокредитованию в Иркутской и Нижегородской областях, а также Татарстане.

«По сравнению с январем 2023 года (1,11 млн руб.) средний размер автокредита калининградца вырос к декабрю на 31,5%. Однако январь был тогда „провальным“ месяцем для автодилеров и не стал показательным. В течение 2023 года значение планомерно росло. Максимальные цифры были достигнуты в октябре — 1,54 млн руб. В целом, если сравнивать декабрьские значения 2022 и 2023 годов, размер автокредита среднестатистического калининградца вырос на 19%. А вот за два года автокредит увеличился на 18,7 %. Таким образом, наиболее существенное подорожание наблюдалось в 2023 году», — отмечает издание.

Самый большой средний размер автокредитов среди 30 регионов отмечен в Москве (1,94 млн руб.), Московской области (1,78 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,73 млн руб.), Ленинградской области (1,65 млн руб.) и Краснодарском крае (1,63 млн руб.).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter