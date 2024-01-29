МЧС предупреждает об активном таянии льда на водоемах области

На водоемах Калининградской области наблюдается активное таяние льда. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, вновь напомнив о запрете выхода на лед.

«По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня на акватории Калининградского залива отмечается дрейфующий лёд и гряды торосов. На акватории Куршского залива с 30 января по 1 февраля прогнозируется подвижка льда с образованием торосов, трещин и участков чистой воды, взлом припая, местами отрыв ледяных полей от берега и на различном удалении от берега», — уточнили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что выход людей на лёд всех водоемов области крайне опасен для жизни и запрещён.