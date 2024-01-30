В России предложили упростить оформление инвалидности

Министерство труда и социальной защиты и Министерство здравоохранения РФ подготовили проект приказа, сокращающего перечень обследований для установления инвалидности. Об этом пишет РБК во вторник, 30 января.



Из перечня планируют исключить около 250 медицинских обследований и консультаций врачей. Для установления тяжести инвалидности они будут не нужны, данные будут уже учтены при постановке диагноза.

Ещё более 250 медицинских обследований предлагается считать заменимыми на другие. Можно будет использовать альтернативные, в том числе более современные или, наоборот, более традиционные исследования. Проект приказа также переносит более 50 обследований в разряд дополнительных. Они будут проводиться только при необходимости подтвердить степень выраженности стойких нарушений функций организма.

Новая версия приказа также увеличивает сроки действия результатов некоторых обследований, анализов и осмотров врачей. Это коснётся порядка 950 исследований. В первую очередь, нововведения должны облегчить процесс сбора документов для оформления инвалидности пациентам с эндокринными и онкологическими заболеваниями.

В настоящее время перечень обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы, закреплён в приказе минтруда и минздрава от 10 июня 2021 года.