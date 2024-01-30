В России предложили упростить оформление инвалидности

Все новости по теме: Медицина

Министерство труда и социальной защиты и Министерство здравоохранения РФ подготовили проект приказа, сокращающего перечень обследований для установления инвалидности. Об этом пишет РБК во вторник, 30 января.

Из перечня планируют исключить около 250 медицинских обследований и консультаций врачей. Для установления тяжести инвалидности они будут не нужны, данные будут уже учтены при постановке диагноза.

Ещё более 250 медицинских обследований предлагается считать заменимыми на другие. Можно будет использовать альтернативные, в том числе более современные или, наоборот, более традиционные исследования. Проект приказа также переносит более 50 обследований в разряд дополнительных. Они будут проводиться только при необходимости подтвердить степень выраженности стойких нарушений функций организма.

Новая версия приказа также увеличивает сроки действия результатов некоторых обследований, анализов и осмотров врачей. Это коснётся порядка 950 исследований. В первую очередь, нововведения должны облегчить процесс сбора документов для оформления инвалидности пациентам с эндокринными и онкологическими заболеваниями.

В настоящее время перечень обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы, закреплён в приказе минтруда и минздрава от 10 июня 2021 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter