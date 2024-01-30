На ул. Громовой в Калининграде разрешили вырубить деревья и кустарники

На ул. Громовой в Калининграде разрешили вырубить деревья и кустарники
Фото с сайта администрации Калининграда
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

На ул. Ульяны Громовой в Калининграде разрешили вырубить «неперспективную древесно-кустарниковую растительность самосевного происхождения диаметром до 8 см». Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:142025:1714. Порубочный билет выдан 26 января 2024 года АО «Специализированный застройщик «Бухта Таран». Срок действия документа — до 26 января 2025 года. Компенсационное озеленение не планируется.

Лесопатологическое обследование растительности на участке провёл предприниматель Андрей Лиясов. По его данным, на указанной территории неравномерно произрастают черёмуха, ива, боярышник, дуб, облепиха, яблоня и другие деревья и кустарники. Большая их часть находится в ослабленном состоянии по причине возрастных изменений, антропогенного воздействия, рекреационной нагрузки и почвенно-гидрологических условий. Лесопатолог рекомендовал провести рубку ухода, удалить нежелательную, погибшую и неперспективную растительность. Указанная цель проведения рубки — формирование устойчивых зелёных насаждений и «уменьшение плотности произрастания растений для улучшения эстетичности ландшафта».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter