На ул. Громовой в Калининграде разрешили вырубить деревья и кустарники

На ул. Ульяны Громовой в Калининграде разрешили вырубить «неперспективную древесно-кустарниковую растительность самосевного происхождения диаметром до 8 см». Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.



Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:142025:1714. Порубочный билет выдан 26 января 2024 года АО «Специализированный застройщик «Бухта Таран». Срок действия документа — до 26 января 2025 года. Компенсационное озеленение не планируется.

Лесопатологическое обследование растительности на участке провёл предприниматель Андрей Лиясов. По его данным, на указанной территории неравномерно произрастают черёмуха, ива, боярышник, дуб, облепиха, яблоня и другие деревья и кустарники. Большая их часть находится в ослабленном состоянии по причине возрастных изменений, антропогенного воздействия, рекреационной нагрузки и почвенно-гидрологических условий. Лесопатолог рекомендовал провести рубку ухода, удалить нежелательную, погибшую и неперспективную растительность. Указанная цель проведения рубки — формирование устойчивых зелёных насаждений и «уменьшение плотности произрастания растений для улучшения эстетичности ландшафта».