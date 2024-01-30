Дятлова поручила «в кратчайшее время» отремонтировать ямы в Калининграде

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Глава администрации Калининграда Елена Дятлова поручила чиновникам «в кратчайшее время» отремонтировать ямы, образовавшиеся на дорогах после потепления, холодным асфальтом. Речь об этом шла на оперативном совещании в городской администрации во вторник, 30 января.

Дятлова отметила, что после потепления в городе «пошло сильное разрушение асфальтобетонного покрытия на проезжей части». «Вы сейчас работаете холодным асфальтом. Пожалуйста, комплексная какая-то программа — в кратчайшие сроки сделать ремонт холодным асфальтом ям, которые сейчас образовались на улично-дорожной сети», — обратилась сити-менеджер к чиновникам.

Она также попросила к 22 февраля сделать экономические расчеты по восстановлению улично-дорожной сети города. «Подготовить программу: что необходимо сделать в городе Калининграде, чтобы в весенний период после открытия асфальтобетонных заводов и возможности работать горячим асфальтом мы восстановили улично-дорожную сеть города», — пояснила Дятлова.

После таяния снега в соцсетях появилось большое количество жалоб от калининградских автомобилистов на ямы на проезжей части. В администрации заверили, что начали «устранять аварийные дефекты» с 4 января. «Работают литым и холодным асфальтом, что позволяет ликвидировать ямы, не дожидаясь тепла. Эти работы уже провели почти на 30 улицах», — проинформировали в мэрии.

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