Дятлова поручила «в кратчайшее время» отремонтировать ямы в Калининграде

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова поручила чиновникам «в кратчайшее время» отремонтировать ямы, образовавшиеся на дорогах после потепления, холодным асфальтом. Речь об этом шла на оперативном совещании в городской администрации во вторник, 30 января.



Дятлова отметила, что после потепления в городе «пошло сильное разрушение асфальтобетонного покрытия на проезжей части». «Вы сейчас работаете холодным асфальтом. Пожалуйста, комплексная какая-то программа — в кратчайшие сроки сделать ремонт холодным асфальтом ям, которые сейчас образовались на улично-дорожной сети», — обратилась сити-менеджер к чиновникам.

Она также попросила к 22 февраля сделать экономические расчеты по восстановлению улично-дорожной сети города. «Подготовить программу: что необходимо сделать в городе Калининграде, чтобы в весенний период после открытия асфальтобетонных заводов и возможности работать горячим асфальтом мы восстановили улично-дорожную сеть города», — пояснила Дятлова.