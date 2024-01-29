«Город потерял асфальт»: власти Калининграда ответили на жалобы о ямах на дорогах

В Калининграде вслед за таянием снега появилось большое количество жалоб автомобилистов в соцсетях на вскрывшиеся дорожные ямы. Свои комментарии жители оставляют как на странице главы администрации Елены Дятловой «ВКонтакте», так и в пабликах горадминистрации и правительства области.

В числе жалоб — следующие: «После снега и гололеда дороги открылись в ужасном состоянии. Предусмотрен ли ямочный ремонт улиц города?», «Улицы Осипенко, Чкалова, Красносельская в больших ямах. На Чкалова вообще кошмар — ездить невозможно. Примите меры», «Город потерял асфальт. Неужели не стыдно мэрии и МКУ „Городское дорожное строительство и ремонт“?».

В пресс-службе администрации в ответ на замечания калининградцев заявили, что дорожники уже работают, и с начала месяца ими заделаны ямы на трех десятках улиц. «Устранение аварийных дефектов дорожники возобновили с 4 января. Работают литым и холодным асфальтом, что позволяет ликвидировать ямы, не дожидаясь тепла. Эти работы уже провели почти на 30 улицах. Работа продолжается, а с началом работы асфальтовых заводов продолжится более масштабно — уже горячим асфальтом и под каток», — пояснили в мэрии.