Власти объяснили большое количество ям в Калининграде особенностями «этой зимы»

Калининградские власти объяснили, почему на городских улицах появилось большое количество ям, которые продолжают увеличиваться даже после того, когда их оперативно заделывают. По поводу проблем с дорогами высказался во вторник, 30 января, после оперативного совещания в мэрии председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Уханов.



«Мы анализировали ситуацию, смотрели, — сообщил Уханов. — Даже там, где мы сделали покрытие, рядом начинается шелушение и выкрашивание. У нас и декабрь, и январь в этом году — это большие перепады температуры, переходы через ноль и выпадение обильных осадков в виде снега и дождя. Снег проникает в поры асфальто-бетона и происходит разрушение. Это характерно для этой зимы»

Ремонт на данный момент, по словам Уханова, ведется холодными асфальтобетонными и горячей литой асфальтобетонной смесями.

Первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков пояснил, что только за январь в Калининграде успели залатать около 1500 квадратных метров ям на 30 улицах. В числе улиц, где был проведен январский ямочный ремонт, Артиллерийская, Куйбышева, Литовский вал, Коммунистическая, Репина, Полоцкая.