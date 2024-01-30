И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото)

Снег в Калининграде отчасти сошёл вместе с асфальтом. Глава администрации города Елена Дятлова уже поручила чиновникам «в кратчайшее время» отремонтировать образовавшиеся на дорогах ямы холодным асфальтом и сделать экономические расчеты по восстановлению улично-дорожной сети города.

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Николай Уханов объяснил большое количество ям в Калининграде особенностями этой зимы. «У нас и декабрь, и январь в этом году — это большие перепады температуры, переходы через ноль и выпадение обильных осадков в виде снега и дождя. Снег проникает в поры асфальтобетона и происходит разрушение», — заявил чиновник.

Заместитель главы администрации Калининграда Вадим Борисов сообщил , что специалисты устраняют подтопления «практически в круглосуточном режиме». В городе начали применять квадрокоптеры для поиска заторов на ручьях и реках, вызывающих подтопления. «Масштабы бедствия» оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград