И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото)

И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото) И пришло разрушение: как выглядят дороги Калининграда после схода снега (фото)
Все новости по теме: Городской облик

Снег в Калининграде отчасти сошёл вместе с асфальтом. Глава администрации города Елена Дятлова уже поручила чиновникам «в кратчайшее время» отремонтировать образовавшиеся на дорогах ямы холодным асфальтом и сделать экономические расчеты по восстановлению улично-дорожной сети города.

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Николай Уханов объяснил большое количество ям в Калининграде особенностями этой зимы. «У нас и декабрь, и январь в этом году — это большие перепады температуры, переходы через ноль и выпадение обильных осадков в виде снега и дождя. Снег проникает в поры асфальтобетона и происходит разрушение», — заявил чиновник.

Заместитель главы администрации Калининграда Вадим Борисов сообщил, что специалисты устраняют подтопления «практически в круглосуточном режиме». В городе начали применять квадрокоптеры для поиска заторов на ручьях и реках, вызывающих подтопления. «Масштабы бедствия» оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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