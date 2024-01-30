Калининградцев просят помочь девочке-инвалиду

Калининградцев просят помочь девочке-инвалиду
Фото — фонд «Берег надежды»
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Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств в помощь 13-летней Маше Узловой. Девочке установлен диагноз «Органическое поражение центральной нервной системы».

Маша родилась раньше срока с весом чуть больше килограмма. Первые полтора месяца она провела в больнице, подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем ее ждали годы реабилитации и лечения.

Сегодня Маше 13 лет. Девочка не может самостоятельно глотать. Ей требуются системы и емкости для энтерального питания. Фонд «Берег надежды» планируется приобрести их для Маши с запасом со склада в Москве, поскольку новые в Россию такие уже не поставляются Сумма к сбору — 133 000 рублей. Пожертвовать средства можно на сайте фонда по ссылке.



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