В Калининграде начали применять квадрокоптеры для борьбы с подтоплениями

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В Калининграде городские власти начали применять квадрокоптеры для поиска затором на ручьях и реках, вызывающих подтопления территории. Как сообщил во вторник, 30 января, председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов, проблемы чиновников связаны в том числе с тем, что Калининград «собирает воду» с Гурьевского района и еще с нескольких муниципалитетов. В частности, «пробка» была обнаружена на реке Лесной (в районе пересечения с проспектом Победы).

«Мы летали квадрокоптерами вдоль ручьев, привлекали специалистов минприроды, спасибо им за помощь, обнаружили несколько заторов, — рассказал Борисов. — Сегодня у нас по плану прочистка. Все четыре каналопромывочные машины там. Работаем. Ситуация нелегкая, но работаем».

На том же пресс-подходе Борисов сообщил, что специалисты «Гидротехника» успели прочистить Литовский и Гагаринский ручьи, ручей на улице Ломоносова, а также устранили подтопление из-за разлива Голубой реки. В течение недели в общей сложности специалистами было промыто 189 колодцев и устранено 19 аварийных ситуаций на ручьях и малых реках.



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