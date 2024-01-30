Власти сообщили, когда смогут начать проектирование продолжения Фестивальной аллеи

В мэрии Калининграда сообщили, когда смогут начать проектирование продолжения Фестивальной аллеи до Советского проспекта. О том, что такое поручение глава администрации города Елена Дятлова действительно давала, журналистам сообщил ее первый заместитель Игорь Шлыков.



«Не могу сказать, что мы на сегодняшний день приступили к проектированию. Мы должны закончить начатые объекты. Не раньше, чем летом мы сможем перейти к проектированию следующих», — сообщил Шлыков.

По словам Шлыкова, власти смогут использовать для благоустройства сквер между улицей Алябьева и Советским проспектом.

«У нас есть проектные решения, которые сделаны несколько лет назад. Естественно, их нужно модернизировать под текущую ситуацию и обсудить с жителями Калининграда. Задумки и наработки есть, но проектирование пока не ведется», — добавил чиновник.