В Славске завели уголовное дело против мужчины, угрожавшего убийством подростку

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В Славске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, нанесшего побои 16-летнему сыну своей сожительницы. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, у мужчины, ранее судимого за угрозу убийством и преступления против собственности, изначально произошёл конфликт с сожительницей. Ссора произошла в середине января.

«В ходе конфликта с сожительницей, возникшего на почве ревности, он нанёс не менее двух ударов руками её 16-летнему сыну, а затем душил за шею и угрожал парню убийством. Подросток подвергся побоям за то, что встал на защиту матери», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Новое уголовное дело также возбуждено по статье «Угроза убийством».

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