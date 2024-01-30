В Славске завели уголовное дело против мужчины, угрожавшего убийством подростку

В Славске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, нанесшего побои 16-летнему сыну своей сожительницы. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, у мужчины, ранее судимого за угрозу убийством и преступления против собственности, изначально произошёл конфликт с сожительницей. Ссора произошла в середине января.



«В ходе конфликта с сожительницей, возникшего на почве ревности, он нанёс не менее двух ударов руками её 16-летнему сыну, а затем душил за шею и угрожал парню убийством. Подросток подвергся побоям за то, что встал на защиту матери», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Новое уголовное дело также возбуждено по статье «Угроза убийством».