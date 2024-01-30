Эксперты: при демонтаже Дома Советов есть риск повреждения соседних памятников археологии

При демонтаже Дома Советов может быть поврежден выявленный объект культурного наследия «Руины Королевского замка». Об этом сообщают выводы экспертов Института археологии РАН за подписью ведущего научного сотрудника Института Михаила Жилина (работы были заказаны Корпорацией развития Калининградской области).



«Указанные работы могут привести к физическому (непосредственному) повреждению выявленного ОАН (объекта археологического наследия — прим. „Нового Калининграда“) и его конструкций», - сообщает Жилин.

В приложении к его акту сообщается, что на участках археологических наблюдений находятся временные дороги, проложенные для работы строительной техники, которые являются одним из факторов риска. В выводах экспертов также указано, что конструкции выявленного объекта культурного наследия, являющегося также выявленным объектом археологического наследия (участок юго-восточного флигеля замка) «находятся в зоне влияния вибраций от работы машин и механизмов». При этом «спрогнозировать изменения технического состояния скрытых в настоящее время в толще земли конструкций не представляется возможным».

Эксперты сформулировали меры по обеспечению сохранности скрытых в земле конструкций выявленных ОКН: укрыть археологический памятник геотекстильным материалом; отгородить его от конструкций демонтируемого объекта деревянными щитами с креплением подкосами (после завершения работ образовавшуюся полость, примыкающую к конструкциям ОКН поэтапно засыпать песком с послойным трамбованием ручным инструментом с одновременной засыпкой основного объема котлована); при выявлении вновь возникших повреждений приостановить производство работ на участках, прилегающих к выявленным объектам и уведомить Службу государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. Кроме того, ограничить скорость строительной техники до 10 км/ч, направить машины и механизмы по предварительно устроенным проездам.

Работы по сносу здания Дома Советов начались в мае 2023 года. Тогда, по словам главы Корпорации развития Калининградской области Андрея Толмачева, строители приступили к демонтажу лестницы снаружи здания, стяжки и коммуникаций. Также на территории началась подготовка оснований для установки кранов.