В России произошёл масштабный сбой в работе интернета

Жители России вечером 30 января пожаловались на перебои с интернетом, сообщает РИА «Новости».

«Жалобы идут на сбои в работе сайтов доменной зоны .ru в России. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и области, также и из других регионов — Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей, Татарстана», — отмечается в телеграм-канале информационного агентства.

Жители Калининградской области также отмечают проблемы в работе интернета.

Согласно данным координационного центра доменов, сбой в доменной зоне .ru связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC, сообщает ТАСС.