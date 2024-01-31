Алиханов показал отремонтированную территорию у стадиона «Балтика» (видео)

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В Калининграде завершается благоустройство территории у стадиона «Балтика» на проспекте Мира. Видео с обновленной площадью опубликовал губернатор Антон Алиханов на своей странице «Вконтакте».

«Почти готово. Скоро уберут забор», — написал глава региона.

Согласно постановлению администрации Калининграда, стоимость благоустройства территории около «Балтики» оценивается в 141,5 млн рублей. Изначально стоимость реконструкции составляла 67,9 млн. В июне 2022 года сумму увеличили до 127,8 млн. Позже проектно-изыскательские работы оценили в 9,3 млн рублей, строительно-монтажные — в 132,2 млн.

Контракт на разработку проекта получила калининградская компания «Другая архитектура». Концепция предусматривает светодинамический фонтан с мостиком, над которым бьют струи, создавая водяную арку. Саму площадь предложено вымостить плиткой различных цветов и фактуры. Ближе к проспекту Мира решили высадить липовую аллею в два ряда.


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