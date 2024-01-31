В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото)

В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото) В трех соснах: как выглядит благоустроенная территория у стадиона «Балтика» (фото)
Все новости по теме: Городской облик

В Калининграде завершается благоустройство территории у стадиона «Балтика». Изначально его стоимость составляла 67,9 млн рублей, но ставки постепенно росли, и в итоге реконструкция обошлась в 141,5 млн рублей. Проект разрабатывала калининградская компания «Другая архитектура». Ремонтные работы на объекте выполняет ООО «Гран-Мар и К».

Площадку вымостили плиткой различных цветов и фактуры, установили новые скамьи, разбили клумбы. Вдоль проспекта Мира высадили липовую аллею взамен вырубленных тополей. На территории также появились крупномерные сосны и ели. «„Заблудиться в трёх соснах“ можно теперь и в Калининграде», — писала глава администрации Калининграда Елена дятлова в своем телеграм-канале. По ее словам, обновленный фонтан у «Балтики» власти собираются включить в мае.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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