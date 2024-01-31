Россия стала лидером по турпотоку в Турцию в 2023 году

Россия заняла первое место по туристическому потоку в Турцию в 2023 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя.

«По итогам 2023 года Турцию посетило 56,7 миллиона туристов, это на 10% больше, чем в 2022 году», — цитирует агентство главу турецкого ведомства.

По его словам, число российских туристов выросло до 6,3 млн человек, 6,2 млн туристов — граждане Германии, 3,8 млн — граждане Великобритании.

Мехмет Нури Эрсой отметил, что в 2022 году, несмотря на отголоски пандемии, прибыль Турции от туризма составила 46,5 млрд долларов. «Это было для нас рекордным показателем. В 2023 году мы обновили этот рекорд, он составил 54,3 миллиарда долларов. Рост составил 17%. В 2024 году у нас цель — 60 миллиардов долларов прибыли», — сказал министр.