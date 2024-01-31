Калининградка хочет отсудить компенсацию из-за травм, полученных в спа-зоне отеля

Калининградка, пострадавшая при посещении СПА-зоны отеля, настаивает на компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Женщина обратилась в Зеленоградский районный суд с иском к ООО «С.» о возвращении денежных средств, полученных за услуги ненадлежащего качества, взыскании неустойки и компенсации морального вреда. В обоснование иска указала, что когда она с семьей отдыхала в одном из отелей в Зеленоградске, в бассейне в зоне СПА ей на голову прыгнул человек. Она стала захлебываться в бассейне, а впоследствии вынуждена была обратиться в больницу. Из-за полученных растяжения, смещения и ущемления кровеносных сосудов шейного отдела позвоночника до настоящего момента испытывает головные боли и онемение рук. В целях досудебного урегулирования спора женщина направляла претензию в адрес ответчика, но получила отказ.

Ссылаясь на Закон «О защите прав потребителей», истец просит обязать ООО «С.» вернуть денежные средства, полученные за услуги ненадлежащего качества, в размере 2 100 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу истца. Предварительное судебное заседание назначено на 5 марта 2024 года.