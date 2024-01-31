Калининградка хочет отсудить компенсацию из-за травм, полученных в спа-зоне отеля

Все новости по теме: Безопасность

Калининградка, пострадавшая при посещении СПА-зоны отеля, настаивает на компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Женщина обратилась в Зеленоградский районный суд с иском к ООО «С.» о возвращении денежных средств, полученных за услуги ненадлежащего качества, взыскании неустойки и компенсации морального вреда. В обоснование иска указала, что когда она с семьей отдыхала в одном из отелей в Зеленоградске, в бассейне в зоне СПА ей на голову прыгнул человек. Она стала захлебываться в бассейне, а впоследствии вынуждена была обратиться в больницу. Из-за полученных растяжения, смещения и ущемления кровеносных сосудов шейного отдела позвоночника до настоящего момента испытывает головные боли и онемение рук. В целях досудебного урегулирования спора женщина направляла претензию в адрес ответчика, но получила отказ.

Ссылаясь на Закон «О защите прав потребителей», истец просит обязать ООО «С.» вернуть денежные средства, полученные за услуги ненадлежащего качества, в размере 2 100 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу истца. Предварительное судебное заседание назначено на 5 марта 2024 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter