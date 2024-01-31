Минприроды: ловить браконьеров в регионе стали почти в четыре раза чаще (фото)

В Калининградской области проведена реорганизация службы охотничьего надзора, что, по данным регионального минприроды, за три года привело к увеличению числа выявленных нарушений почти в четыре раза.

Реорганизация была проведена еще в январе 2023 года, однако подробности ранее не раскрывались. С того момента кроме районных охотоведов, закрепленных за конкретными муниципальными округами, в регионе стали действовать оперативные антибраконьерские группы, которые подчиняются непосредственно директору «Калининградобллесохотуправления» и министру природных ресурсов и экологии Калининградской области.

«Полномочия этих групп распространяются на территорию всей области, а о планах работы знает очень ограниченный круг лиц, — рассказал „Новому Калининграду“ директор „Калининградобллесохотуправления“ Денис Шимчик. — За прошедший год проводилась работа по обучению инспекторов, слаживанию сотрудников в проведении совместных рейдов, а также мы занимались материально техническим оснащением: полностью обновили парк служебных автомобилей, приобрели тепловизоры, видеорегистраторы, средства принудительной остановки транспорта и спецсредства».

Фото: предоставлено пресс-службой минприроды Калининградской области

По словам Шимчика, «охота» ведется за двумя разновидностями нарушителей: за браконьерами и черными лесорубами.

Результатами появления антибраконьерских спецгрупп стало увеличение выявленных нарушений. Если, как уверяет Денис Шимчик, в 2020, 2021 и 2022 годах их было 40, 115 и 88 соответственно, то в 2023 году их уже 153 (ущерб на сумму 3 млн 548 тыс. рублей). И только в январе 2024 года инспекторы выявили 21 нарушение с причинением ущерба на 1 миллион рублей.