В Калининградской области фиксируют рост детской инвалидности

В последние годы в Калининградской области наблюдается рост детской инвалидности. Об этом сообщил председатель Калининградской областной организации инвалидов Сергей Российский в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в среду, 31 января.
«В Калининградской области на сегодняшний момент порядка 62 тысяч, пару лет назад было 59 тысяч, — заявил Российский. — Количество инвалидов взрослых сокращается. Немного поднимается детская инвалидность».В 2022 году региональный уполномоченный по правам человека Владимир Никитин приводил другие данные. По его словам, по состоянию на 1 января 2022 года в Калининградской области было зарегистрировано 68 тысяч людей с инвалидностью, 4 тысячи из которых — дети. «Нужно сказать, что количество инвалидов на 1 января 2022 года по сравнению с 1 января 2021 года снизилось на 2,5 тысячи. Это прекрасный показатель», — заявлял Никитин.