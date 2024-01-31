В Калининградской области фиксируют рост детской инвалидности

В последние годы в Калининградской области наблюдается рост детской инвалидности. Об этом сообщил председатель Калининградской областной организации инвалидов Сергей Российский в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в среду, 31 января.



«В Калининградской области на сегодняшний момент порядка 62 тысяч, пару лет назад было 59 тысяч, — заявил Российский. — Количество инвалидов взрослых сокращается. Немного поднимается детская инвалидность».